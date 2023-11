Für die Aktie von SMA Solar geht es am Montagmorgen kurz nach dem Xetra-Start leicht abwärts. Grund dafür ist eine neue Analystenstudie der Privatbank Berenberg. In dieser hat Analyst Lasse Stüben zwar das Kursziel gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Hold" belassen und schlägt damit in die gleiche Kerbe wie zuvor bereits die Deutsche Bank.Konkret verwies Berenberg-Analyst Lasse Stüben in einer am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...