Damit befindet sich die Aktie in einer eminent wichtigen Phase.

Unsere letzte Kommentierung zu Cresco Labs vom 05.10. überschrieben wir ein wenig salopp mit "Zurück zu alter Schwäche".

In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem "[…] Einen Großteil der Kursgewinne musste Cresco Labs bereits abgeben. Zuletzt ging es unter die wichtige Marke von 2,0 US-Dollar. Damit rücken nun aus charttechnischer Sicht unweigerlich die 1,5 US-Dollar in den Fokus des Handelsgeschehens. Auch ein Durchmarsch in Richtung 1,0 US-Dollar ist nicht auszuschließen. Kurzum. Im Cannabis-Sektor lässt ein nachhaltiger Umschwung weiterhin auf sich warten. Temporäre Erholungsbewegungen unterbrechen zwar immer wieder die ausgeprägte Korrektur, doch um die Korrektur aufzuhalten, muss nach wie vor mehr kommen…".

Der damals zu beobachtende Rücksetzer entwickelte sich in der Folgezeit weiter. Die Aktie unterschritt die 1,5 US-Dollar und nahm daraufhin die 1,0 US-Dollar in den Fokus. Nur mit Mühe gelang es Cresco Labs, eine Ausdehnung der Bewegung unter die 1,0 US-Dollar zu verhindern.

Von fundamentaler Seite blieb Rückenwind für die Aktie aus. Die Mitte November von Cresco Labs präsentierten Q3-Daten ließen etwas zu wünschen übrig. Sie wurden recht zurückhaltend vom Markt aufgenommen.

Kommen wir noch einmal auf die charttechnischen Aspekte zurück. Der aktuell zu beobachtende Erholungsversuch hat den Bereich von 1,5 US-Dollar erreicht bzw. leicht überschritten. Damit befindet sich die Aktie in einer eminent wichtigen Phase. Sollte es ihr doch noch gelingen, sich entscheidend von 1,5 US-Dollar in Richtung 2,0 US-Dollar abzusetzen oder gerät sie erneut unter Druck und taucht womöglich erneut in Richtung 1,0 US-Dollar ab? Die nächsten Tage versprechen spannend zu werden.

