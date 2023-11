Das Fintech-Unternehmen will in Zukunft wieder stärker wachsen und gleichzeitig die Kosten im Zaum halten. Die Aktie ist nun reif für das langersehnte Comeback.Der US-Finanzdienstleister Block (ehemals Square) hat turbulente Zeiten hinter sich. Auf den Mobile-Payment-Hype während der Pandemie, der den Aktienkurs bis August 2021 auf das Allzeithoch von 289,23 Dollar getrieben hatte, folgte die Erkenntnis, dass die Bäume auch bei den Zahlungsabwicklern nicht in den Himmel wachsen. Die Normalisierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...