News von Trading-Treff.de Die vergangene Handelswoche hat nicht nur dem DAX die vierte grüne Handeslwoche in Folge beschert. Auch die FX-Paarung EURUSD und die Anteilsscheine von Disney konnten weiter an Wert zulegen. Alle hier genannten Assets stehen nun vor wichtigen charttechnischer Marken. Welche das sind, wie sich die Setups gestalten und wo mögliche Kursziele liegen, besprechen wir in der heutigen Ausgabe von Tickmill's täglichen Tradingideen. ...

