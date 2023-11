Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Für Anleger nimmt die Entscheidungsfreiheit wieder zu, so Prof. Dr. Jan Viebig, Chief Investment Officer der ODDO BHF SE.Jahrelang habe es zu Aktien so gut wie keine Alternative gegeben. Doch nun bekämen auch Anleihen wieder einen Platz in den Portfolios. Dafür spreche Viebig zufolge, dass die Renditen nach Abzug der Inflation wieder positiv seien und Zinstitel ein Portfolio vor den Unwägbarkeiten, die die wirtschaftliche Entwicklung den Anlegern noch bringen könne, stabilisieren könne: ...

