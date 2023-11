Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Thanksgiving-Feiertag in den USA und der Black Friday mit verkürzten Handelszeiten haben sich auch hierzulande ausgewirkt, so die Deutsche Börse AG."Ohne die US-Märkte als Impulsgeber bleibt es am Anleihemarkt recht ruhig", berichte Tim Oechsner, der für die Steubing AG Anleihen handele. Auch wegen des nahenden Jahresendes sei die Liquidität gesunken. "Die Bücher vieler Banken schließen langsam." Grundsätzlich sei die Stimmung aber weiter positiv. ...

