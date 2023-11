Bundesbank-Vizechefin Buch hat vor neuen Risiken im Finanzsystem und Kurseinbrüchen an den Börsen gewarnt. Auf was Anleger jetzt achten müssen und ob ein neuer Banken-Crash droht. Mit dem Rückenwind höherer Notenbank-Zinsen haben die europäischen Geldhäuser in diesem Jahr Rekordergebnisse eingefahren. An der Börse konnten Überflieger wie Unicredit damit sogar die lange überlegene US-Konkurrenz in den Schatten stellen. Auch hierzulande glänzten Deutsche ...

