München (ots) -MagentaTV und MagentaSport eröffnen am Samstag, 2. Dezember, den Countdown auf die Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Die EM-Gruppenauslosung in Hamburg - offiziell der Final Draw zur UEFA EURO 2024 - wird rund 200 Tage vor dem Start live ab 17.30 Uhr gezeigt. Johannes B. Kerner, Tabea Kemme, Jan Platte und Michael Ballack berichten direkt vom Geschehen aus der Elbphilharmonie, analysieren die Gruppeneinteilung, Favoriten und insbesondere die deutschen Gruppen-Gegner. Die Live-Übertragung des "Final Draw" wird live für alle MagentaTV Kunden auf dem-Kanal MS Sport und darüber hinaus kostenfrei für alle auf den MagentaSport Plattformen sowie den Live-Kanälen YouTube und Facebook von MagentaSport gezeigt.Die Auslosung aus der Elbphilharmonie in Hamburg setzt einen glanzvollen Startpunkt zur EURO 2024. MagentaTV, einziger deutscher TV-Sender mit allen EM-Spielen im Angebot, startet die Live-Übertragung ab 17.30 Uhr mit dem besten Aufgebot und einem kompletten Überblick. Johannes B. Kerner und Tabea Kemme werden die wichtigsten Vertreter der Fußball-Nationen wie Bundestrainer Julian Nagelsmann interviewen und Einschätzungen aus der Elbphilharmonie abgeben. Die sportliche Analyse der deutschen Gruppengegner, Favoriten und des aktuellen deutschen Potenzials nehmen Michael Ballack und Jan Platte im Studio vor.Alleoffiziellen Vertreter der bereits qualifizierten Nationen sind in Hamburg vertreten. Deutschland ist als Gastgeber im Lostopf 1 gesetzt. Österreich, Ungarn, Dänemark, Albanien, Rumänien, Türkei (alle Lostopf 2), Niederlande, Schottland, Slowenien, Slowakei, Tschechien, Kroatien (alle Lostopf 3), Italien, Serbien, Schweiz plus 3 Playoff-Sieger kommen als deutsche Gruppengegner in Frage. Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien und England werden als beste Qualifikanten ebenfalls aus dem Topf 1 zugelost. Es wird 6 Vierergruppen geben. Titelverteidiger ist Italien. Nach der Gruppenauslosung erfolgt der finale Turnierplan.Alle 51 Spiele der UEFA EURO 2024 in Deutschland werden nur bei MagentaTV komplett live gezeigt, davon sind 5 Partien exklusiv.Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5658756