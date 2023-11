© Foto: Armin Weigel/dpa



Der Autozulieferer buhlt weiter um die Gunst der Vitesco-Aktionäre und erhöht sein Angebot von 91 auf 94 Euro je Aktie. Mit dem nachgebesserten Angebot steigt der Gesamtwert des Deals auf 3,8 Milliarden Euro. Vitesco gab am Montag in einer Erklärung die Einleitung eines Geschäftsabkommens mit Schaeffler bekannt. "Vorstand und Aufsichtsrat von Vitesco Technologies werden die Umsetzung des Erwerbsangebots und des Unternehmenszusammenschlusses nach Maßgabe der Vereinbarung konstruktiv begleiten", teilte Vitesco am Montag mit. Trotzdem sei auch das aufgebesserte Angebot weiterhin nicht angemessen angesichts des Entwicklungspotenzials von Vitesco. Nach Abschluss des Übernahmeangebots plant …