NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Inditex von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Richard Chamberlain hob für den spanischen Modehändler sowie für den schwedischen Konkurrenten H&M seine Margenprognosen an. Chamberlain erwartet bessere Verkäufe zu normalen Preisen und kurzfristig Rückenwind für die Beschaffung durch positive Währungsentwicklungen. Dies schrieb er einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Er sieht im zweiten Halbjahr das Potenzial für eine weiterhin überdurchschnittliche Kursentwicklung bei Inditex. Nach deren Lauf

biete die Bewertung von Hugo Boss aber mehr Spielraum nach oben./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2023 / 17:35 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2023 / 00:45 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0148396007

