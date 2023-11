EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Adler Group S.A.: Hauptversammlung bestätigt AVEGA Revision als Abschlussprüfer



27.11.2023

Insgesamt vier Gesellschaften in die Prüfung der Adler Group eingebunden

Luxemburg, 27. November 2023 - Die Hauptversammlung der Adler Group S.A. ("Adler Group") hat heute mit überwältigender Mehrheit von fast 100 Prozent der abgegebenen und stimmberechtigten Stimmen die Bestellung der AVEGA Revision S.à.r.l. ("AVEGA Revision") als Abschlussprüfer bestätigt. AVEGA Revision wird somit für die Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses der Adler Group für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 verantwortlich sein. Die Prüfung der konzernrelevanten Teilbereiche ("component audit") werden drei weitere Wirtschaftsprüfungsgesellschaften übernehmen: Rödl & Partner ist bereits für die Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses 2022 der ADLER Real Estate AG ("ARE") bestellt worden und wird auch den Abschluss 2023 der mittlerweile nicht mehr börsennotierten ARE prüfen. Die Morison Köln AG wurde mit der Teilbereichsprüfung des Teilkonzerns der Consus Real Estate AG beauftragt. Die DOMUS Steuerberatungs-AG · Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird die individuellen Abschlüsse der deutschen Objektgesellschaften der Adler Group prüfen. "Wir danken unseren Aktionären, dass sie mit überwältigender Mehrheit unserem Vorschlag des Verwaltungsrats zur Prüfung der Adler Group gefolgt sind. Dies zeigt einmal mehr die breite Unterstützung für unsere Arbeit, die wir aus dem Kreis der für uns maßgeblichen Anspruchsgruppen erfahren", sagt Prof. Dr. A. Stefan Kirsten, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Adler Group. Kontakt Investor Relations: T +352 203 342 10 E investorrelations@adler-group.com





