© Foto: NDZ/STAR MAX/IPx - picture alliance



Von Kaufzurückhaltung oder Rezessionsangst kann in den USA keine Rede sein. Vor allem die Onlinekäufe am Black Friday sind regelrecht explodiert. Dabei soll der heutige "Cyber Monday" sogar noch höhere Umsätze bringen.Die US-Verbraucher haben am so genannten "Black Friday", dem beliebten Einkaufstag nach dem Thanksgiving-Feiertag, so viel Geld in Online-Einkäufe gesteckt wie nie zuvor. Vor allem Fernseher, Smartwatches, Barbie-Puppen und Saugroboter waren gefragt. Wie schon in den Jahren zuvor gewann der Handel über das Internet weiter stark an Beliebtheit, doch auch die großen Kaufhäuser, wie oben auf dem Bild der Flagship-Store von Macy's in New York, waren brechend voll. Nach Angaben …