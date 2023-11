FCR Immobilien - Fragen geklärt. Neben einem strategiekonformen Zukauf kann man die Anspannung lösen, ob die eigentlich bis zum 21.11.2023 laufende Zeichnungsphase der geplanten 60 Mio EUR Anleihe abgeschlossen wurde und ob genug Zeichner bereit waren in die FCR Immobilien zu investieren. Am 2.11.2023 hiess es diesbezüglich noch: "Die Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich bis zum 21. November 2023. " (FCR CN 2.11.2023) - und jetzt meldet man Vollzug. Wenn auch mit rund 12 Mio EUR nicht unbedingt das, was man einen durchschlagenden Erfolg nennen möchte, aber sollte mit den 20 Mio EUR Rückfluss ...

