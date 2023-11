Die Zuversicht unter den CEOs multinationaler Konzerne schwindet angesichts der anhaltenden wirtschaftlicher Schwäche in China, auch wenn die Stimmung besser ist als in Europa und den USA. "The Conference Board", eine gemeinnützige Forschungsorganisation, die sich auf Wirtschafts- und Managementthemen spezialisiert hat und Unternehmen Ressourcen zur Analyse wirtschaftlicher Trends und zur Entwicklung von Geschäftsstrategien bietet, veröffentlichte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...