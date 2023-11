Nach dem Verkauf des letzten verbliebenen Trading Assets in Italien setzt die FCR Immobilien AG ihren Expansionskurs mit dem Erwerb eines vollvermieteten Fachmarktzentrums im sächsischen Werdau fort. Das Objekt generiert jährliche Mieteinnahmen von ca. TEUR 830. Trotz bzw. gerade wegen schwieriger Marktbedingungen erwarten AlsterResearchs Analysten lukrative Anfangsrenditen am oberen Ende der üblichen Renditespanne von 8-10% und damit trotz gestiegener Zinsen einen positiven FFO-Beitrag von ca. TEUR 250 p.a. Durch die Akquisition steigt die annualisierte Nettomiete des FCR-Portfolios auf über EUR 32 Mio. und der Verkehrswert auf über EUR 410 Mio. Darüber hinaus sollte die Teilplatzierung der kürzlich begebenen 7,25%- Anleihe die Finanzierungsstruktur des Konzerns deutlich verbessern. Damit sehen AlsterResearchs Analysten die Refinanzierung der '24 Anleihe als gesichert an. AlsterResearchs Experten bestätigen daher die KAUFEN-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 23,50 und sehen auf dem aktuellen Kursniveau günstige Einstiegschancen. Die letzte vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/FCR%20Immobilien%20AG





