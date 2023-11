DJ Lufttaxi-Start-up Lilium erhält EU-Zulassung als Entwicklungsbetrieb

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Lufttaxihersteller Lilium hat von der Europäischen Agentur für Flugsicherheit EASA die Zulassung als Entwicklungsbetrieb (Design Organization Approval - DOA) erhalten. Diese Zulassung ist eine Grundvoraussetzung für Hersteller von Verkehrsflugzeugen. Sie bescheinigt dem Unternehmen, dass es die strengen Sicherheits- und Regulierungsstandards für die Entwicklung von Verkehrsflugzeugen erfüllt. Lilium bezeichnete die DOA am Montag in einer Mitteilung als wichtigen Meilenstein.

Damit verfügt das Start-up in Europa über eine Musterzulassung für ein sogenanntes eVTOL-Flugzeug - also ein elektrisch angetriebenes Flugzeug, das senkrecht starten und landen kann. eVTOL steht für "electric Vertical Take-Off and Landing aircraft". Lilium hatte 2017 mit dem umfangreichen Qualifizierungsprozess begonnen.

Mit der Zulassung als Entwicklungsbetrieb ist das Unternehmen qualifiziert, Flugzeuge zu entwickeln, die gemäß den umfassenden eVOTL-Anforderungen der EASA entwickelt fertiggestellt werden, und als Musterzulassungsinhaber zu fungieren.

Lilium strebt der Mitteilung zufolge eine gleichzeitige Musterzulassung des Lilium Jets durch die US-Luftfahrtbehörde FAA gemäß den Bestimmungen des bilateralen Flugsicherheitsabkommens zwischen der Europäischen Union und den USA an. Von der FAA hatte das Unternehmen im Juni bereits die sogenannte "G-1-Zertifizierungsgrundlage" erhalten, in der die Anforderungen für eine US-Zertifizierung festgelegt sind.

