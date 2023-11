Zuletzt war es ruhig geworden um BioNTech. Sowohl nachrichten- als auch charttechnisch hat sich wenig getan. Nun ist wieder etwas Aufmerksamkeit zurückgekehrt, nachdem am Wochenende die Bild am Sonntag (BamS) ein Interview mit dem Firmenchef von BioNTech, Ugur Sahin, veröffentlicht hat.Gegenüber der BamS sagte Sahin: "Wir erwarten, dass unsere ersten mRNA-basierten Krebsimpfstoffe noch vor 2030 zugelassen werden können." Außerdem plane man, "in den Jahren 2025 bis 2029 Studiendaten für verschiedene ...

