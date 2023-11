Elf Prozent Kursplus! Top-Wert im SDAX. So reagiert der Markt am Montagmittag auf die neuen Mittelfristziele von SFC Energy. Der Brennstoffzellen-Anbieter wird immer optimistischer.Getrieben von der überraschend schnellen Expansion in den USA und in Indien will SFC Energy in den kommenden Jahren kräftig wachsen. Bis 2028 soll der Konzernumsatz auf 400 bis 500 Millionen Euro steigen, wie das im SDAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...