Am Samstag, 25. November trafen sich 18 Kindersport-Leiterinnen und -Leiter im Schulzentrum Unterland in Eschen, um sich weiterzubilden. Das aktuelle Thema ist Innovieren, welches sich mit Selbstreflexion sowie das Vereinsumfeld kennen und pflegen, auseinandersetzt. Dazu erarbeitete Kursleiter Rudolf Marxer mit den Teilnehmenden Handlungsempfehlungen, welche auch als Lernbausteine zur Verfügung stehen. Nach der Theorie wurde dann gleich mit einer polysportiven Praxislektion gestartet. Das erfahrene Kurskader hatte in den Sportarten Tanzen, Fussball und Volleyball interessante Workshops zusammengestellt. Wie immer war das Motto Lachen, Lernen, Leisten, dadurch verging der Kurstag wie im Flug. Den Kursabschluss gestaltete Patrick Maier von der Stabsstelle für Sport, indem er mit den Kursteilnehmenden die J+S News und Fragen zur neuen Nationalen Sportdatenbank (NDS) erarbeitete.



Mit der Weiterbildung verlängern die Leiterinnen und Leiter ihre J+S Anerkennung für 2 Jahre. J+S ist seit 1972 für die Förderung von Kindern und Jugendlichen zuständig. Liechtenstein ist Teil des grössten Breitensportförderprogramms und unterstützt über die Stabsstelle für Sport über 50 Organisationen und 24 Sportarten.



