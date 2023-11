Die VW Bank sattelt bei ihrer Sonderaktion "Herbst-Sparbrief" noch was drauf Die Volkswagen Bank (Volkswagen Financial Services) bietet einen so genannten "Herbst-Sparbrief" an. Das Angebot war ursprünglich bis zum 30. November befristet, jetzt aber legt die Bank nach und verlängert das Angebot bis zum 18. Dezember. Der Sparbrief läuft ein Jahr, die Zinsen liegen bei 4,0 Prozent. Für die Laufzeiten zwei Jahre und drei Jahre gibt es jeweils 3,70 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...