Der Brennstoffzellen-Spezialist legt auf einer Investorenveranstaltung extrem starke Wachstumsziele vor. Besonders in Indien und USA können die Bayern bereits Erfolge vorweisen. Mittelfristig möchte SFC Energy den Konzernumsatzes auf 400 bis 500 Millionen Euro steigern, wie das Unternehmen auf dem Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt ankündigte. Zudem strebt das Unternehmen eine nachhaltige EBITDA-Marge von über 15 Prozent vor 2028 an. Im vergangenen Jahr lag der Umsatz noch bei 85 Millionen Euro. Im laufenden Jahr sollen es 115 bis 117 Millionen Euro sein. Die geplante Vervierfachung des Umsatzes basiert auf einer dreigliedrigen Wachstumsstrategie: Einer verstärkten Marktdurchdringung …