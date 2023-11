Die Anteilseigner von Borussia Dortmund sollen für das laufende Geschäftsjahr 2023/2024 wieder eine Dividende erhalten. Dies kündigte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Montag im Rahmen der Hauptversammlung der Aktionäre in der Westfalenhalle an. Bei der letzten Zahlung vor der Corona-Pandemie gab es noch 0,06 Euro je Aktie.Die an der Börse notierte Borussia Dortmund GmbH und Co. KGaA hatte während der Corona-Pandemie Verluste von rund 150 Millionen gemacht und die Dividende gestrichen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...