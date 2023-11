Das italienische Bauunternehmen Webuild hat kürzlich seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2023 veröffentlicht, die auf eine weiterhin starke Leistung hindeuten. Im bisherigen Jahresverlauf konnte das Unternehmen einen Rekordauftragseingang von insgesamt 22 Mrd. € verbuchen. Der Großteil dieser Aufträge stammt aus Italien, wo rund 9,4 Mrd. € (ca. 43 %) an neuen Projekten vergeben wurden, wobei der nationale Wiederaufbauplan nach Corona - finanziert durch die EU - eine große Rolle spielt. Obwohl Italien der wichtigste Markt für Webuild ist, ist das Unternehmen auch weiterhin in risikoärmeren Auslandsmärkten wie Australien (36 %) aktiv. Derzeit beläuft sich die Auftragspipeline des Unternehmens auf insgesamt beeindruckende 51,7 Mrd. € per Ende September. Das Management erklärte, dass die Prognosen für das Geschäftsjahr 2023 voraussichtlich übertroffen werden.



