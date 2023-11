Der Euro ist am Montagnachmittag bis zum Mittag leicht gestiegen (+0,13 Prozent). Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0953 US-Dollar gehandelt. Die EZB hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0916 Dollar festgesetzt.Der Euro bewegt sich aktuell in der Nähe seines höchsten Stands seit gut drei Monaten. Auftrieb kam in den vergangenen Wochen vor allem von rückläufigen Zinserwartungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...