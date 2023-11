© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Mark Lennihan



Jim Cramer hat seine Meinung zu Bitcoin revidiert. Er fordert Anleger nun auf, ihre Positionen zu überdenken, da die Kryptowährung ihren höchsten Wert seit anderthalb Jahren erreicht hat.Cramer ist bekannt für seine sprunghafte Hassliebe zu Bitcoin. Zuvor hatte der Moderator davon abgeraten, in Bitcoin zu investieren. Nun räumte er in seiner CNBC-Sendung Mad Money ein, dass seine frühere Einschätzung verfrüht war. Er ermutigt Anleger, den Kauf von Bitcoin in Betracht zu ziehen, wenn sie an dessen Potenzial glauben. "Hören Sie, wenn Sie Bitcoin mögen, kaufen Sie Bitcoin. Das war schon immer meine Meinung. Und eine Zeit lang mochte ich es, und ich dachte, dass der Höhenflug vorbei ist, aber …