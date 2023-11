Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5028/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #534 geht es um das Deutsche Eigenkapitalforum mit schöner Österreich-Beteiligung, News zu Valneva, Agrana und EVN-IPO-Memories. Dazu: Peter Brezinschek signiert sein Buch (der Kreis schliesst sich zu den 80ern mit Themen mit Inflation, Regulierung, Kalter Krieg, nur war damals die Musik besser, Gunter Deuber spricht über Signa, ich nix Signa, aber Zucker ... Gunter Deuber zu Signa: https://audio-cd.at/page/podcast/5026/Buch von Peter Brezinschek: verlag@raiffeisenmedia.at ...

