LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4600 Pence belassen. Der Konsumgüterhersteller werde als ein führender Konzern in puncto ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) gesehen, habe aber augenscheinlich nicht die richtige Balance zwischen ESG und einer ausgezeichneten finanziellen Entwicklung, schrieb Analyst Warren Ackerman in einer am Montag vorliegenden Studie. Der neue Vorstandschef Hein Schumacher werde wohl einen pragmatischeren Ansatz haben, der auch stärker wirken sollte./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2023 / 20:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2023 / 05:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B10RZP78

