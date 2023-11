Die Ölpreise haben am Montagvormittag an ihre Kursverluste vom Freitag angeknüpft und spürbar nachgegeben. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete gegen Mittag 79,24 US-Dollar. Das waren 1,34 Dollar weniger als vor dem Wochenende. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI fiel um 1,38 Dollar auf 74,16 Dollar. Am Nachmittag startete dann jedoch die Gegenbewegung. ...

