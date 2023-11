DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 28. November (vorläufige Fassung)

=== 07:00 LU/Adler Group SA, Ergebnis 9 Monate 08:00 GB/Easyjet plc, Jahresergebnis *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Dezember PROGNOSE: -28,5 Punkte zuvor: -28,1 Punkte *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen November PROGNOSE: k.A. zuvor: 84 *** 09:00 CY/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Veranstaltung der Zentralbank Zyperns 10:00 DE/Deutsche Bank AG, Kapitalmarktausblick 2024 *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Oktober Geldmenge M3 PROGNOSE: -1,0% gg Vj zuvor: -1,2% gg Vj 10:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Regierungserklärung im Bundestag zur Haushaltslage, Berlin 10:00 DE/Bundestag, 2./3. Lesung Haushalt 2024 (bis 1.12.), Berlin *** 10:30 DE/RWE AG, Kapitalmarkttag (11:00 Analystenkonferenz) 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 13:00 GB/Rolls-Royce plc, Kapitalmarkttag 13:00 SE/Vattenfall AB, Capital Markets Day 13:00 DE/Bundesumweltministerin Lemke, Präsident des Umweltbundesamtes, Messner, Pk zur Vorstellung des neuen Monitoringberichts zur deutschen Klimaanpassungsstrategie, Berlin 14:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Maltas Premierminister Abela, Pk nach dem gemeinsamen Gespräch, Berlin *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens November PROGNOSE: 101,0 zuvor: 102,6 16:00 US/US Fed-Gouverneur Waller (stimmberechtigt im FOMC), Teilnahme an Diskussion im American Enterprise Intitute 16:45 US/US Fed-Gouverneurin Bowman (stimmberechtigt im FOMC), spricht beim Frühstück der Utah Bankers Association *** 17:00 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Grußwort für Konferenz der European Finacial Reporting Advisory Group 19:05 US/US Fed-Gouverneur Barr (stimmberechtigt im FOMC), spricht beim Modernized Community Reinvestment Act und beim Indian Country Event 21:30 US/US Fed-Gouverneur Barr (stimmberechtigt im FOMC), spricht bei Veranstaltung des Opportunity Finance Network 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q *** - DE/Hella GmbH & Co KGaA, Analystenkonferenz 3Q ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

November 27, 2023

