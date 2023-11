Im kommenden Jahr will SachsenEnergie rund 100 neue Ladepunkte für elektrische Carsharing-Fahrzeuge von TeilAuto in Dresden aufbauen. Zwei neue Stellplätze mit Ladeinfrastruktur wurden von SachsenEnergie, der Wohnungsbaugesellschaft WiD und TeilAuto kürzlich in Betrieb genommen. Derzeit gebe es 90 E-Carsharing-Fahrzeuge in der Stadt. Ziel des Carsharing-Anbieters ist es, den Anteil der E-Fahrzeuge an der Gesamtflotte im kommenden Jahr auf 30 Prozent ...

