Die Analysten von Raiffeisen Research halten an ihrer Kauf-Empfehlung für SBO fest, das Kursziel wird von 65,0 auf 60,0 Euro angepasst. Sie meinen: "In dem aktuell positiven Marktkontext sollte SBO unserer Meinung nach von einer robusten Nachfrage nach seinen Werkzeugen und Dienstleistungen in allen Märkten profitieren, einschließlich des Nahen Ostens, wo SBO sein Geschäft durch die kürzlich abgeschlossene Übernahme des Bohrlochkomplettierungsspezialisten Praxis ausgebaut hat. Die Stärke des aktuellen Zyklus unterstützt unsere optimistische Sicht auf den Sektor."

