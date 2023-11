Für eine Aktie von Beiersdorf sind am Montag in einem generell verhaltenen Marktumfeld erstmals 130 Euro gezahlt worden.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Für eine Aktie von Beiersdorf sind am Montag in einem generell verhaltenen Marktumfeld erstmals 130 Euro gezahlt worden. Der Kurs des Konsumgüter- und Klebstoffkonzerns stieg am Nachmittag bis auf 130,10 Euro. Zuletzt gehörte es mit einem Anstieg um ein Prozent zum Spitzentrio im Dax . Der Leitindex gab um 0,2 Prozent auf 16 000 Punkte nach.

Der bisherige Kursrekord ist mit 128,60 Euro ein halbes Jahr alt. Auffällig ist die Entwicklung auch deshalb, weil diese Marke zuletzt ein paar Tage lang Widerstand geleistet hatte. Zwei Handelstage war der Kurs jeweils bei 128,55 Euro abgedreht.

Geht es nach einer Schar von Analysten, muss das Ende der Fahnenstange damit noch nicht erreicht sein. Die große Mehrheit unter ihnen nennt noch höhere Kursziele, die im Falle von Citigroup und Jefferies bis zu 150 Euro betragen. Die Jefferies-Expertin Molly Wylenzek sagte zuletzt, mit einem zuletzt soliden Quartal zementiere der Konzern seinen Platz im "Club der Qualitätsunternehmen"./tih/he