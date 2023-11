Die Deutsche Börse zieht die Konsequenzen aus dem Linde-Fiasko und hebt die sogenannte Kappungsgrenze für den DAX von 10 auf 15 Prozent an. Davon könnte SAP profitieren. Die Deutsche Börse hat die sogenannte Kappungsgrenze für die DAX-Indexfamilie von 10 auf 15 Prozent angehoben. Dies hatte €uro am Sonntag bereits in der Ausgabe 45/2023 angekündigt. Damit zieht sie die Lehren aus dem Desaster um den inzwischen an die New Yorker Börse abgewanderten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...