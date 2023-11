Bitcoin News: Deshalb rät Top-Krypto-Experte zum sofortigen Kauf von BTC

Bitcoin (BTC) hat im vergangenen Jahr eine starke Wertsteigerung erfahren können. Während der BTC-Preis am 01. Januar noch unter 16.550 US-Dollar lag, wird Bitcoin zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels mit 37.016,12 US-Dollar gehandelt - das entspricht einer Wertsteigerung von über 120 %.

Doch gerade in den letzten Wochen konnte die größte Kryptowährung der Welt noch einmal stark zulegen. Die Gründe dafür sind vor allem in den Spekulationen rund um die Anträge für die Bitcoin-Spot-ETFs zu finden. Diese liegen seit einigen Monaten bereits bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht (SEC) und könnten laut einigen Krypto-Experten bereits im kommenden Januar eine Genehmigung erhalten.

Nun meldete sich auch Robert Kiyosaki, renommierter Autor und Krypto-Experte, zu Wort und lieferte weitere Argumente für seine Haltung, dass sowohl Bitcoin als auch Silber und Gold dem traditionellen Geld überlegen sind.

Kommt schon bald der Finanzcrash?

Mittlerweile hat Robert Kiyosaki, Gründer der Rich Dad Company und millionenfach verkaufter Autor, zahlreiche Warnungen vor einem drohenden Finanzcrash gegeben. Außerdem ist er fest davon überzeugt, dass nicht nur Silber und Gold, sondern auch gerade Bitcoin, das häufig auch als "digitales Gold" bezeichnet wird, in Zukunft eine höhere Bedeutung haben werden. Es scheint auch so, als ob er mit dieser Meinung nicht alleine ist, denn zumindest Gold hat erst kürzlich einen neuen Höchststand erreicht.

Bereits gestern erklärte er über X (ehemals Twitter), dass das Erreichen eines neuen Höchstpreises von Gold eine äußerst positive Nachricht wäre. Gleichzeitig wies er jedoch auch darauf hin, dass dies eine schlechte Nachricht sei, da "Arbeiter und Sparer Verlierer sind".

Great News Gold reaches new high. Bad News: Workers and savers are losers. Bad News: been saying the same for 25- years. Don't be a loser. Get out of FAKE money system. Get into gold, silver, Bitcoin now…. Before it's too late. - Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 26, 2023

So riet er seinen Anhängern und Followern, die eben nicht zu diesen Verlierern zählen möchten, "aus dem Falschgeldsystem auszusteigen" und stattdessen in Silber, Gold und eben Bitcoin zu investieren.

Es ist schon lange bekannt, dass Kiyosaki ein starkes Misstrauen gegenüber Fiat-Geld und den dazu gehörenden Institutionen besitzt. Gerade Regierungen und Zentralbanken traut er nicht über den Weg und argumentiert häufig, dass solche Institutionen nicht den einfachen Menschen schützen sollen, sondern das Banken- und Finanzsystem.

Bitcoin als Schutz gegen den Finanzcrash

Als Beweis für seine Behauptungen wies er zum Beispiel auf die Tatsache hin, dass all jene, die an der Spitze der Zentralbanken stehen, selbst in Gold investieren. So würden sie sich "vor der eigenen Inkompetenz" schützen. Deshalb fordert er seine Anhänger immer wieder dazu auf, "schlau zu werden" und eben Gold, Silber und Bitcoin zu kaufen, um sich vor den Fehlern der Zentralbanken zu schützen.

Andere Krypto-Experten gehen auf X sogar so weit, dass sie nur auf Bitcoin setzen wollen und vom Kauf von Gold und Silber abraten, da sich hier die jährliche Menge stetig vergrößern würde.

Why would anyone get into gold when they increase the total supply by 2% every year.



Bitcoin is the answer - MooN (@OGApee_) November 26, 2023

Kiyosaki betont immer wieder die Wichtigkeit und Bedeutung der finanziellen Bildung und erklärt seinen Anhängern regelmäßig, dass Regierungen sich nicht um das normale Volk kümmern würden. Stattdessen sei es seiner Meinung nach für die Staaten lukrativer, Krieg und Armut zu bevorzugen. Gerade deshalb seien die digitalen Vermögenswerte wie Bitcoin und Co so wichtig, da sie außerhalb der Regulierungsmöglichkeiten der Regierungen liegen.

Bereits in der Vergangenheit hat sich der Finanzexperte als durchaus richtig mit seinen Vorhersagen bewiesen. So erklärte er bereits am 20. Oktober 2023, dass der Goldpreis schon bald die Marke von 2.100 US-Dollar überschreiten werde und sich in Zukunft stark auf 3.700 US-Dollar zubewegen wird. Aktuell liegt der Goldpreis bei 2.012,74 US-Dollar und konnte erst vor kurzem ein Allzeithoch von 2.071,69 US-Dollar erreichen.

Bitcoin mit bullisher Prognose

Auch mit Bitcoin hat sich Kiyosaki in der Vergangenheit näher beschäftigt. So erklärte er bereits im August 2023, dass sich auf Grund der geopolitischen Lage sich Bitcoin einer immer stärkeren Nachfrage gegenüber sehen wird. So wies er darauf hin, dass der BTC-Token in Zukunft die Marke von 100.000 US-Dollar überschreiten wird.

BITCOIN to $100k. Saying for years gold&silver GOD'S money. BITCOIN peoples $. Bad news IF stock & bond market crash gold&silver skyrocket. WORSE NEWS IF world economy crashes BC $1 million Gold $ 75K silver to $60k. SAVERS of FAKE US $ F'd. DEBT too high. Mom, Pop & kids in… - Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) August 14, 2023

Außerdem ist er davon überzeugt, dass ein erneuter Crash am Finanzmarkt dazu führen könnte, dass Bitcoin sogar die 1-Million-Dollar-Marke überschreiten wird, während Gold und Silber auf 75.000 US-Dollar beziehungsweise 65.000 US-Dollar steigen würden.

Tatsächlich gibt es derzeit einige Faktoren, die einen Anstieg des BTC-Preises in naher Zukunft äußerst wahrscheinlich machen. So könnten die Bitcoin-Spot-ETFs, die von BlackRock, Fidelity und anderen Finanz-Giganten der USA beantragt worden, bereits im Januar genehmigt werden. Dies würde Milliarden an US-Dollar auf den Krypto-Markt bringen und könnte einen bisher noch nie dagewesenen Bullrun einläuten. Überdies ist im kommenden April 2024 das nächste Bitcoin-Halving geplant, das historisch betrachtet immer einen Run auf die BTC-Tokens ausgelöst hat.

All das würde auch die Altcoins positiv beeinflussen. Gerade die Bitcoin ETFs sind schon jetzt ein viel diskutiertes Thema der Krypto-Branche und werden unter anderem durch den Bitcoin ETF Token aufgegriffen.

