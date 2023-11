Bad Wimpfen (ots) -Die "Milbona Bio-Butter aus frischem Rahm" geht in der aktuellen Stiftung Warentest (Ausgabe 12/2023) als Testsieger unter den Süßrahmbutter-Produkten hervor und erhält die Note "Gut" (1,7). Die Bio-Butter überzeugt mit ihrem frischen und leicht nussigen Geschmack.Auch im Non-Food-Bereich kann Lidl die Tester überzeugen: Die "Playtive Motorikspiele Klopfbank" punktet im Doppeltest durch die soziale und ökologische Unternehmensstrategie sowie die Transparenz. In Sachen Sicherheit wird die Klopfbank als "sehr gut (1,7)" bewertet. Dies führt zu einem "guten" Gesamtergebnis. Das Holzspielzeug gehört mit einem Preis von 15 Euro zu den günstigsten Produkten im Test.Erneut zeigt sich: Beste Qualität gibt es - sowohl im Food- als auch im Non-Food-Bereich - zum gewohnt günstigen Lidl-Preis.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl in Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5659226