Die SAP-Aktie ist mit einem Anstieg von über 47 Prozent nach Rheinmetall der zweitgrößte Gewinner im DAX. Bis zum Allzeithoch vom Sommer 2020 ist es nur noch ein Wimpernschlag. Allerdings deuten die technischen Indikatoren eher in Richtung einer kurzen Konsolidierung. Bis hierhin könnte ein Rücksetzer gehen.Seit dem Beginn der Aufwärtsbewegung Ende September 2022 hat die SAP-Aktie bereits rund 80 Prozent zugelegt. Vergangenen Donnerstag war der Kurs so nah am Allzeithoch von 143,32 Euro wie seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...