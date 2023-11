© Foto: Alexander Limbach - picture alliance / Zoonar



Der Nasdaq, der in diesem Jahr bereits ein Drittel an Wert zulegte, nähert sich so langsam seinem Rekordhoch. Ein gutes Stück fehlt aber noch.Ein "Segen" für die Branche war die Einführung von OpenAI's ChatGPT vor gut einem Jahr. Dies löste eine Investitionswelle in Künstliche Intelligenz (KI) aus, die vor allem die größten Unternehmen des Sektors, die "Magnificent Seven", beflügelte. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta Platforms und Tesla verdoppelten ihren Kurs im Durchschnitt. Dan Niles vom Satori Fund und Dan Ives von Wedbush sehen eine Fortsetzung des Technologie-Booms bis zum Jahresende. Ives prognostiziert sogar, dass sich die Technologierallye über die "Magnificent …