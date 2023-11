© Foto: wallstreet:online Publishing GmbH



Die aktuelle Rallye lässt nicht nur Tech-Anleger jubeln, sondern hat fast alle Sektoren erfasst. Der charttechnische Wochenausblick mit Stefan Klotter von unserem Börsendienst FAST BREAK.Im S&P 500 bahnt sich die fünfte Gewinnwoche in Folge an. Und auch im DAX könnte es nach einem leichten Rücksetzer zum Wochenstart bald weiter aufwärts gehen. Wie Charttechnikexperte Stefan Klotter, Chefredakteur von FAST BREAK, in seinem Wochenausblick erklärt, sind es nicht nur die Tech-Werte, die die aktuelle Rallye antreiben. Stattdessen sieht der Charttechnikexperte breite Aufwärtsbewegungen auch bei defensiven Sektoren und sogar bei Gold und Silber. Was der Jahresendrallye jetzt dennoch einen Strich …