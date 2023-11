DJ XETRA-SCHLUSS/DAX fällt unter die 16.000er-Marke

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag mit kleineren Verlusten in die neue Woche gestartet. Der DAX gab 0,4 Prozent auf 15.966 Punkte ab. Das Geschäft wurde weiter als zurückhaltend beschrieben. Nach dem verlängerten Thanksgiving-Wochenende wurde wieder an Wall Street normal gehandelt - aber auch hier ging es mit den Notierungen leicht nach unten. Der insgesamt recht gute Verlauf des Black-Friday-Geschäfts setzte keine Akzente an den Märkten. Bei den Einzeltiteln haussierten SFC Energy mit neuen Mittelzielen.

Autowerte im Fokus - Politiker treffen Praktiker

Bei Autowerten stand der Autogipfel im Blick. Eingeladen waren Vertreter von Herstellern und Zulieferern, Gewerkschaften und Betriebsräten sowie auch von Energiebranche, Wissenschaft und Politik. Hintergrund war unter anderem die schwache Entwicklung der E-Mobilität in Deutschland: VW-CEO Oliver Blume warnte sogar vor einem Scheitern der E-Autoziele der Bundesregierung. VW hat die Belegschaft auf Einschnitte eingestellt. BMW, VW und Mercedes-Benz schlossen bis zu 0,8 Prozent tiefer. Schaeffler fielen um 1,9 Prozent. "Die Erhöhung der Vitesco-Offerte ist zunächst einmal negativ", so ein Marktteilnehmer. Das neue Gebot liegt bei 94 nach 91 Euro.

Rheinmetall und Hensoldt gaben um 3,3 bzw. 3,3 Prozent nach. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen, zum einen wegen der angespannten Lage des Bundeshaushalts, zum anderen aber auch wegen der Entwicklung im Ukraine-Krieg. "Nachdem die Sommer- und Herbstoffensive mehr oder weniger gescheitert ist, sieht es nun bestenfalls nach einem Patt aus", so ein Händler. "Damit lässt die schon bisher unzureichende Unterstützung für die Ukraine weiter nach und die Rufe nach einer diplomatischen Lösung nehmen zu", sagte er.

Bayer kommen weiter nicht auf die Beine - die Aktie verlor 3 Prozent. BASF büßten 3,1 Prozent ein: Grund war eine Abstufung durch Morgan Stanley, die Analysten empfahlen die Aktien nur noch zum "Untergewichten" nach "Gleichgewichten". Bei SMA Solar (-6,7%) senkte Berenberg das Kursziel.

SFC Energy strebt organisches Wachstum von 30 Prozent an

Unter den Nebenwerten kamen die neuen Mittelfristziele von SFC Energy gut an. Die Aktien stiegen um 10 Prozent. Der Brennstoffzellenhersteller will ein organisches Wachstum von 30 Prozent erzielen und die anvisierte Gewinnmarge von über 15 Prozent schon vor 2028 erreichen.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.966,37 -0,4% +14,67% DAX-Future 16.001,00 -0,5% +11,64% XDAX 15.964,43 -0,4% +15,10% MDAX 26.114,02 -0,4% +3,97% TecDAX 3.128,39 -0,3% +7,10% SDAX 13.028,81 -0,2% +9,25% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,25% +88 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 15 25 0 2.348,5 50,8 46,8 MDAX 20 26 4 353,9 23,1 16,9 TecDAX 10 19 1 557,6 22,1 17,5 SDAX 23 45 2 84,0 9,5 7,8 ===

November 27, 2023 11:47 ET (16:47 GMT)

