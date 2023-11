Halle (ots) -Ja, es ist ein Dilemma für Israel, die Hamas unschädlich zu machen und gleichzeitig Zivilisten zu schützen. Und es stimmt, dass die Hamas sich nicht um das Leben von Zivilisten schert. Für einen demokratischen Staat gelten aber andere Maßstäbe als für eine Terrororganisation. Das Recht zur Selbstverteidigung spricht Israel nicht von der Verpflichtung frei, das Völkerrecht zu achten.Letztlich spielt es der Hamas in die Hände, wenn Israel unverhältnismäßig im Gazastreifen vorgeht. Das harte Vorgehen hat Israel international bereits Unterstützung gekostet.Israels Regierung und Streitkräfte haben angekündigt, die Kämpfe nach der Feuerpause in unverminderter Härte fortzusetzen. Das unermessliche Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen dürfte also zunehmen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5659312