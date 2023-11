Die hochkarätige Besetzung stärkt die Fähigkeit des Unternehmens, den Markt für Umweltgutschriften zu verändern und gleichzeitig das Engagement im politischen Ökosystem zu intensivieren

Changeblock, ein globales Fintech-Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit, das fortschrittliche Datensysteme und Technologien zur Beschleunigung der Reparatur und des Schutzes des Planeten durch die Generierung und den Börsenhandel von hochintegrierten Umweltgutschriften wie Emissionsgutschriften einsetzt, gab heute die Ernennung von Baroness Evans of Bowes Park, der ehemaligen Vorsitzenden des britischen Oberhauses, zur Senior Advisor, Policy Ethics bekannt.

Baroness Natalie Evans of Bowes Park, former UK Cabinet Minister as Leader of the House of Lords and Senior Advisor, Policy and Ethics of Changeblock Limited. (Photo: Business Wire)

Vertrauen und Integrität sind für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, um ihre Initiativen zur Reparatur und zum Schutz des Planeten zu monetarisieren. Sie sind daher auch entscheidend dafür, dass Credits in dem Umfang eingesetzt werden, wie es für das Erreichen von Netto-Null notwendig ist. Politik und Ethik spielen daher eine wichtige Rolle für Changeblock und müssen in die Wertschöpfungskette integriert werden. Mit der Ernennung von Baroness Evans werden die Bemühungen des Unternehmens in diesem Bereich erheblich gestärkt und die Arbeit, die bereits mit mehreren Standard- und Verifizierungsagenturen geleistet wird, ergänzt.

Baroness Evans kommentierte: "Die Verringerung des ökologischen Fußabdrucks der Gesellschaft gehört zu den aktuell drängendsten Herausforderungen für die Menschheit, und handelbare Kompensationen wie Credits sind ein vielversprechender Weg, dies zu erreichen. Ihre Effektivität wird von der Art und Weise abhängen, wie die Unternehmen in diesem Ökosystem mit der Politik und den politischen Entscheidungsträgern zusammenarbeiten."

"Ethik gewinnt bei der Bewertung der Kreditwürdigkeit und bei Investitionsentscheidungen zunehmend an Bedeutung. Das zukunftsorientierte, strategische Denken von Changeblock und das einzigartige Angebot des Unternehmens, das einen so wichtigen Bedarf deckt, eröffnen uns eine spannende Chance. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Billy und dem Team und möchte Changeblock dabei unterstützen, seine Führungsposition als wichtiger Partner für die Netto-Null-Infrastruktur zu festigen."

Billy Richards, CEO von Changeblock, erklärte: "Wir sind überzeugt davon, dass Baroness Evans ausgesprochen gut aufgestellt ist, um Changeblock wertvolle Erkenntnisse zu liefern und uns dabei zu helfen, unsere Position als wichtiger Infrastrukturpartner für Kreditgeber, Off-Setter, Investoren und politische Entscheidungsträger zu stärken. Ich denke, dass diese Ernennung die Bedeutung, Integrität und Qualität unseres Angebots sowie die Breite und Stärke unseres Netzwerks widerspiegelt. Daher freue ich mich darauf, gemeinsam mit Natalie an diesen wichtigen Initiativen zu arbeiten, während wir unsere Aktivitäten ausbauen und den Weg zu Net-Zero ebnen."

Baroness Evans

Baroness Evans of Bowes Park ist ein Mitglied der Konservativen Partei im House of Lords, dem britischen Oberhaus. Im Oktober 2014 wurde sie zum Peer auf Lebenszeit ernannt und sie fungierte von 2016 bis 2022 als Vorsitzende des House of Lords und Mitglied des Kabinetts der britischen Regierung, womit sie die dienstälteste Vorsitzende seit 70 Jahren war. Zwischen 2015 und 2016 war sie als Staatssekretärin im Bildungsministerium, im Ministerium für Arbeit und Renten sowie im Justizministerium tätig. Vor ihrem Einzug in die Lords war Natalie in verschiedenen leitenden Positionen tätig, unter anderem als CEO des New Schools Network, als Deputy Director von Policy Exchange und als Head of Policy bei den British Chambers of Commerce.

Changeblock bei der COP28

Billy Richards und Baroness Natalie Evans von Changeblock werden bei der COP28 in Dubai zugegen sein. Changeblock veranstaltet einen Runden Tisch mit Führungskräften wie David Greenall (KPMG), Jim Andrew (Pepsico) und Michael Terrell (Google), bei dem es um KI-Analytik bei der Kompensation von CO2-Emissionen geht. Der Runde Tisch mit dem Titel "The Critical Role of Integrity in Carbon Credits and Offsets for Effective Planet Repair" wird sich mit nachhaltigen Strategien zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen befassen.

Über Changeblock

Changeblock entwickelt globale Märkte, die die Schaffung und den Handel von Umweltgutschriften für Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen einfach, erschwinglich, transparent, sicher und umweltverträglich machen. Das Unternehmen wird von Experten geleitet, die über fundiertes Fachwissen in den Bereichen Technologie und Umweltgutschriften verfügen und eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Entwicklung und Bereitstellung von Lösungen vorweisen können, die sich in der Praxis bewährt haben. Dazu gehören auch Mitglieder des Teams, das die erste Kohlenstoffgutschrift entwickelt hat, die von weltweit führenden Organisationen kommen.

