PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Montag mit Verlusten geschlossen. Auch an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street war die Anlegerstimmung zum Wochenauftakt eher verhalten.

Am Warschauer Aktienmarkt sank der Leitindex Wig 20 um 0,9 Prozent auf 2208,05 Punkte. Der breit gefasste Wig verlor 0,67 Prozent auf 73 969,84 Punkte.

Amica schlossen mit plus 0,3 Prozent. Die Drittquartalszahlen des Herstellers von Haushaltsgeräten sahen die Analysten der Erste Group im Rahmen der Erwartungen.

In Prag schloss der PX 0,48 Prozent tiefer mit 1380,91 Punkten. Die Schwergewichte CEZ und Erste Group verloren 0,5 beziehungsweise 0,2 Prozent.

An der Budapester Börse gab der Bux um 0,36 Prozent auf 55 887,95 Zähler nach. Umsatzstärkster Wert war wieder einmal die OTP -Bank-Aktie, die sich um 1,4 Prozent verbilligte. Die Mol -Aktie gewann hingegen 1,5 Prozent.

In Moskau ging es für den RTS-Index um 0,97 Prozent auf 1132,05 Punkte nach unten./ste/ger/APA/gl/nas

CZ0005112300, AT0000652011, HU0000061726, PL9999999995, PL9999999987, RU000A0JPEB3, XC0009698371