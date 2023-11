© Foto: CFOTO - picture alliance



Die beiden chinesischen Smartphone-Hersteller bringen eigene Elektroautos auf den Markt. Das heizt die Gerüchteküche rund um Apples EV-Pläne erneut an.Wer einen Huawei-Store in Shanghai oder Shenzhen betritt, kann nicht nur Smartphones, Laptops und Wearables bestaunen, sondern seit Neuestem auch Elektroautos. Ganze 80.000 Stück seines Aito M7 SUV hat der Smartphone-Konzern in den ersten 50 Tagen nach Marktstart Anfang September verkauft. Das ist zwar noch weit entfernt von den 300.000 Fahrzeugen, die Chinas E-Auto-Gigant BYD in nur einem Monat absetzt, als erste Zwischenbilanz aber durchaus solide. Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund, dass es sich bei Huawei eben nicht um einen …