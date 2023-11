FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Merck KGaA von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 195 auf 176 Euro gesenkt. Analyst Peter Spengler verwies in einer am Montag vorliegenden Studie darauf, dass der Pharma- und Spezialchemiekonzern "seine Prognose in der unteren Hälfte der Spanne bestätigt hat, so dass die Mitte des Ausblicks noch erreichbar ist". Ab dem Jahreswechsel erwartet Spengler indes neue Wachstumsimpulse aus dem Halbleitergeschäft./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2023 / 16:45 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2023 / 18:21 / MEZ





ISIN: DE0006599905

