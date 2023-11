NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Montag im Handelsverlauf ihre frühen Kursgewinne ausgebaut. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,55 Prozent auf 108,98 Punkte, was die Rendite für zehnjährige Staatspapiere im Gegenzug auf 4,39 Prozent drückte. An den US-Aktienbörsen kamen die Kurse derweil nur wenig von der Stelle.

Bewegende Konjunkturdaten standen zu Wochenbeginn nicht auf der Agenda. Neuigkeiten gab es lediglich vom Immobilienmarkt: Die Zahl der verkauften Neubauten war im Oktober deutlicher als erwartet gefallen.

"In den USA wird es datenseitig erst zum Ende der Woche mit der zweiten Schätzung des Wirtschaftswachstums im dritten Quartal und dem ISM-Einkaufsmanagerindex des Verarbeitenden Gewerbes interessant", heißt es in einem Marktausblick der Landesbank Hessen-Thüringen./jkr/bgf/mis/gl/he