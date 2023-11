HighRadius hält mehr als 25 bereits ausgegebene und schwebende US-Patente. Das jüngste Patent wurde für Modelle für maschinelles Lernen verliehen, die die Bildqualität von eingescannten Finanzdokumenten verbessern.

HighRadius, dem führenden Anbieter von autonomer Finanzsoftware für Überweisungen, Finanztransaktionen und Finanzdokumentation, wurde vom United States Patent and Trademark Office ein exklusives Patent für die Identifikation und Entfernung von störenden Elementen auf Dokumenten [Patentnummer: US 11,758,071 B1] verliehen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231121348897/de/

HighRadius, building on its history of innovative patents in finance automation technology, has secured a new US patent, marking a significant addition to its portfolio now boasting over 25+ pending and six issued patents. (Graphic: Business Wire)