BAODING (IT-Times) - Great Wall Motor (GWM) ist ein traditioneller chinesischer Hersteller von Automobilen mit Verbrenner-Motoren und drängt in den Markt für New Energy Vehicles (NEVs). Great Wall Motor (GWM) Limited (ISIN: CNE100000338) will weitere europäische Länder erschließen und plant den Bau eines...

Den vollständigen Artikel lesen ...