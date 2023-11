Ekran System, ein führender Anbieter von Lösungen für das Management von Insider-Risiken, veranstaltet gemeinsam mit KuppingerCole Analysts ein Webinar mit dem Titel "The Anatomy of Inside Threats: Understanding the Risks in Financial Institutions (Die Struktur von Insider-Bedrohungen: Risiken in Finanzinstituten erkennen)."

Die exklusive Online-Veranstaltung, die für den 29. November anberaumt ist, führt Experten von Ekran System und KuppingerCole Analysts zusammen, um die Komplexität von Insider-Bedrohungen, Mechanismen, Schwachstellen und proaktiven Strategien zur wirksamen Eindämmung solcher Risiken zu erörtern.

Durch die Teilnahme an diesem Webinar

werden Sie ein Verständnis für Insider-Bedrohungen und deren Auswirkungen auf Finanzinstitute erlangen,

werden Sie bewährte Verfahren für die Erstellung eines robusten Programms für Insider-Bedrohungen kennenlernen;

erfahren Sie, wie Sie privilegierten Zugriff verwalten, Subunternehmer und Terminalserver überwachen, Compliance-Anforderungen erfüllen und Benutzeraktivitäten effektiv prüfen können;

sind Sie beim Schutz Ihrer Einrichtung vor internen Bedrohungen, die verheerende Folgen haben können, immer einen Schritt voraus.

Details zur Veranstaltung

Titel: Die Struktur von internen Bedrohungen: Risiken in Finanzinstituten erkennen

Datum: 29.November

Uhrzeit: 16.00 Uhr MEZ, 10.00 Uhr EST

Anmeldung: https://www.kuppingercole.com/events/anatomy-of-inside-threats?ref=Ekran1

Über die Referenten:

Eugene Lymar Chief Product Officer von Ekran System, über 10 Jahre in der IT-Branche, Experte für das Management von Insider-Bedrohungslösungen. Eugene hilft Ekran System, seine Position als eine der marktführenden Lösungen für das Management von Insider-Bedrohungen kontinuierlich unter Beweis zu stellen. Er beobachtet Markttrends und Aktualisierungen der Wettbewerber. Anschließend gleicht Eugene diese mit Analysen und Erkenntnissen von führenden Unternehmen verschiedener Branchen ab, um herauszufinden, welche neuen Produktfunktionen wir zu Ekran System hinzufügen können, um unsere Kunden bei der Bewältigung aktueller Herausforderungen zu unterstützen.

John Tolbert Leitender Analyst und Geschäftsführer von KuppingerCole, Inc (US). Als leitender Analyst deckt John eine Reihe von unterschiedlichen Forschungsbereichen ab, die im Folgenden beschrieben werden. John berät außerdem Anbieter von Cybersicherheits- und IAM-Lösungen, von Startups bis hin zu Fortune-500-Unternehmen, hinsichtlich ihrer Produkt- und Service-Planung.

Weitere Informationen über Ekran System und sein umfassendes Angebot an Lösungen zur Erkennung und Abwehr von Insider-Bedrohungen finden Sie unter www.ekransystem.com

Über Ekran System

Ekran System ist eine umfassende Plattform für das Management von Insider-Risiken, die Sie dabei unterstützt, Insider-Bedrohungen im frühesten Stadium abzuwehren, zu erkennen und zu unterbinden.

Mit Ekran System vereinfachen, automatisieren und rationalisieren unsere Kunden ihre Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Management von Insiderrisiken. Unsere Software wird von Gartner in ihrem 2022 Market Guide for Insider Risk Management Solutions aufgeführt und in der NIST Special Publication empfohlen.

Contacts:

Ekran System Team

E-Mail: info@ekransystem.com