Tokio (ots/PRNewswire) -Casio Computer Co., Ltd. gab heute bekannt, dass es am 15. Dezember eine limitierte Auflage von 2000 VIRTUAL G-SHOCK NFTs (Non-Fungible Token) zum Verkauf anbieten wird. Die NFTs zeigen Bilder der Marke G-SHOCK, die als futuristische, stoßfeste Uhren in einem virtuellem Raum dargestellt sind. Im Vorfeld des Verkaufsstarts beginnt am 28. November die Verteilung des G-SHOCK CREATOR PASS, der den Inhabern unter anderem Vorzugsrechte beim Kauf bietet.Im September 2023 startete Casio das "VIRTUAL G-SHOCK"-Projekt, das die Kommunikation in einem virtuellen Raum ermöglicht und als Kontaktpunkt mit der Generation Z und anderen neuen Nutzern dient. Zunächst wurden kostenlose G-SHOCK CREATOR PASS NFTs verteilt, die es den Inhabern ermöglichten, an der Community auf Discord teilzunehmen.*[1] Die erste Ausgabe von 15.000 NFTs in limitierter Auflage war innerhalb von sechs Stunden vollständig verteilt, und es wurden auch eine Reihe von co-kreativen Projekten durchgeführt.*[1] Ein in den USA ansässiger Sprach-, Video- und TextkommunikationsdienstAm 15. Dezember werden die VIRTUAL G-SHOCKG-SHOCK NFTs, inspiriert vom Thema der futuristischen, stoßfesten G-SHOCK-Strukturen, im Rahmen einer neuen Entwicklung des VIRTUAL G-SHOCK-Projekts zum Verkauf angeboten.Es werden zwei verschiedene Designmuster angeboten: Die VGA-001 zeigt ein Ballonkonzept, bei dem eine bunte, mit Ballons bedeckte G-SHOCK frei tanzt. Die VGA-002 hingegen zeigt ein Blattfederkonzept, das eine G-SHOCK mit einer futuristischen stoßfesten Struktur darstellt, die die Kraft von Federn nutzt, um Stöße kraftvoll zu absorbieren.Im Vorfeld des Verkaufsstarts der VIRTUAL G-SHOCK NFTs werden ab dem 28. November weitere G-SHOCK CREATOR PASS NFTs kostenlos verteilt, die einen partizipativen Zugang zur Community ermöglichen. Die G-SHOCK CREATOR PASS NFTs sind beim ersten Start sehr gut angekommen. Inhaber werden beim Kauf von VIRTUAL G-SHOCK NFTs während des Vorverkaufszeitraums bevorzugt behandelt.Casio setzt sich weiterhin für die Einführung einer Vielzahl von Co-Creation-Projekten ein, um durch das VIRTUAL G-SHOCK-Projekt neue Nutzererfahrungen zu machen.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: Website (VIRTUAL G-SHOCK NFT) (https://casio.link/3sFDjbZ) | Discord (https://discord.gg/virtualgshock) | X (https://twitter.com/VIRTUALGSHOCK)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2284820/vg_banner_pc_casio_top_231120__1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/casio-bringt-die-virtual-g-shock-nfts-auf-den-markt-inspiriert-vom-konzept-futuristischer-stoWfester-strukturen-301997348.htmlPressekontakt:CASIO PR,81-3-5334-4830,pr@casio.co.jp. Your contact information will be used for our company's public relations activities. Before sending inquiries,please be sure to review and agree to our privacy policy at the URL below that explains the details on how we handle your personal information. https://world.casio.com/privacy/Original-Content von: Casio Computer Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112802/5659381