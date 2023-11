The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.11.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.11.2023ISIN NameLU0102220448 GS FD-US FOC.G.E.P.USD INVESTMENTLU0122978157 GS FD-US FOC.G.E.P.A USD INVESTMENTUSU3644QAC97 GE HEALTH.T. 22/27 REGSUSC2R71LAA96 CGI 21/26 REGSDE000A3MQMQ4 OBJEKT AUGSB IHS 21/23DE000DFK0KJ6 DZ BANK IS.C278 21/23USU44259CA21 HP 21/31 REGSUS863667BB68 STRYKER 20/23DE000DK0YGC5 DEKA NK FESTZINS 20/23US209115AE45 CONS.ED.INC 20/23DE000DW6CZR2 DZ BANK IS.A1913USU3644QAE53 GE HEALTH.T. 22/32 REGSUSU9029YAD23 UBER TECHNO. 20/25 REGSXS1492150260 CORP.ECON.DELTA 16/23 CVDE000A2NBF82 INCITY IMMOBIELEN 18/23DE000A2NB9P4 DEUT.LICHTM. EE-ANL.18/23US45950VEM46 INTL FIN. CORP. 14/24US21684AAA43 RABOBK NEDERLD 13/23US487836BS63 KELLANOVA 16/23XS1525536840 ITV 16/23US571903BA05 MARR. INTL 18/23US806854AH81 SCHLUMBERGER IN. 2023ES0415306051 CAJA RU.NAV. 16-23DE000SHFM444 SCHLW-H.SCHATZ.14/23 A1US381427AA15 GOLDM.SACHS CAP.II PFDDE000HLB3PN0 LB.HESS.THR.CARRARA08Y/16